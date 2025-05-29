Экспорт российской рыбной продукции в 2025 году может достичь рекордных $6 млрд

Фото: Арсений Фавстрицкий

В России прогнозируют значительный рост экспорта рыбной продукции из страны в 2025 году. Ожидается, что объем экспорта превысит $6 млрд, что значительно больше показателя 2024 года в $4,8 млрд. В частности, экспорт рыбного филе оценивается на уровне $500 млн, пишет «Интерфакс».

Основными направлениями поставок российской рыбы останутся Китай, Южная Корея, страны Евросоюза, Япония и Белоруссия.

За первые четыре месяца 2024 года Россия уже экспортировала рыбной продукции на сумму $1,9 млрд, что на 22% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В 2024 году Россия вошла в топ-10 крупнейших экспортеров рыбопродукции, укрепив свои позиции как лидер в поставках премиального краба, трески и минтая на мировом рынке.

Наибольшая доля в экспорте приходится на мороженую рыбу — 47% ($2,3 млрд). Доля рыбного филе составила 9% ($423,2 млн), консервированной рыбы и икры — 2% ($80,8 млн).

Рыбное филе в 2024 году экспортировалось в 64 страны мира. Основными рынками сбыта стали страны Евросоюза (35% — $148,4 млн), страны Восточной Азии (29% — $124,6 млн) и Китай (19% — $81,7 млн).

Накануне сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам задержали браконьеров, которые ловили рыбу на Волге. Мужчины использовали незаконные орудия лова.

Рената Валеева