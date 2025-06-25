Две синхронистки из Татарстана выступят на соревнованиях в Венгрии и Сингапуре

Фото: Максим Платонов

Российское синхронное плавание вновь заявляет о себе на международной арене, и в этот раз в составе национальной сборной выступят воспитанницы известной татарстанской «Школы Покровской». Две юные спортсменки, Александра Кленина и Агния Тулупова, удостоились чести представлять страну на престижных турнирах в Венгрии и Сингапуре.

Александра Кленина вошла в юниорский состав сборной России и с 26 по 29 июня примет участие в XIV открытом чемпионате Венгрии — Hungarian Open.

С 14 июля эстафету подхватит Агния Тулупова, которая выступит в основном составе сборной на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Представители России на этих турнирах будут выступать в нейтральном статусе.

Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 100 метров брассом в финальном этапе Кубка России по плаванию, который проходит в Казани.

Рената Валеева