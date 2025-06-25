Международный музыкальный фестиваль и Спасская ярмарка в Елабуге перенесли на следующий год
Администрация Елабужского района объявила о переносе VII Международного музыкального фестиваля Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге» и Всероссийской Спасской ярмарки на следующий год. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава района Рустем Нуриев.
Оба мероприятия являются важной частью культурной жизни Елабуги, однако их формат подразумевает большое количество людей на открытых площадках в течение длительного времени.
— Это решение далось непросто, ведь подготовка уже шла полным ходом. Но наш главный приоритет — безопасность и благополучие жителей и гостей города, — подчеркнул Нуриев.
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