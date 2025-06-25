Воздушное пространство Ирана постепенно открывают для перелетов

Фото: Динар Фатыхов

Власти Ирана с сегодняшнего дня, 25 июня, намерены начать поэтапное восстановление авиаперелетов на территории республики. Об этом сообщила официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани, передает РИА «Новости». В первую очередь речь идет о рейсах в наиболее безопасные регионы страны.

Возобновление полетов проходит на фоне завершения периода напряженности, связанного со взаимными атаками между Ираном и Израилем, к которым были причастны и США. Напомним, внутренние и международные авиарейсы были приостановлены в Иране после атаки Израиля в ночь на 13 июня. Тогда же было объявлено о закрытии воздушного пространства страны, которое продлевалось более 12 дней. Согласно последним данным, воздушное пространство Ирана останется закрытым до 13:30 мск 26 июня.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Конфликт, начавшийся 13 июня с израильской операции против Ирана, связанной с обвинениями в реализации тайной военно-ядерной программы, сопровождался воздушными бомбардировками и действиями диверсионных групп, нацеленных на иранские атомные объекты, военное командование и видных ученых-ядерщиков.

Иран, отрицая обвинения, предпринял ответные действия. В течение 12 дней стороны обменивались ударами.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что удар по базе в Катаре стал для Ирана способом «выпустить пар», что может открыть путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. По его словам, Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое через 24 часа должно ознаменовать «официальное прекращение 12-дневной войны».

Рената Валеева