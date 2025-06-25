Лишь 8,3% подростков следят за блогерами из Татарстана

Фото: Артем Дергунов

Почти шесть часов в сутки, или в среднем 5,88 часа, проводит перед экраном смартфона татарстанская молодежь в возрасте от 14 до 17 лет. Если 29,3% четырнадцатилетних проводят со смартфоном более семи часов в день, то среди семнадцатилетних этот показатель достигает 49,1%. Об этом «Реальному времени» сообщило «Движение первых».

Особое внимание уделено возрасту, когда смартфон становится доступным для детей. Уже к концу первого класса почти половина школьников (54,6%) имеют свой смартфон. У большинства он появляется уже в семь лет (23,4% респондентов), а почти 15,3% детей получают мобильное устройство до достижения шестилетнего возраста.

Среди наиболее используемых приложений безоговорочным лидером среди татарстанских подростков стал Telegram. Им пользуются 94% девушек и 82,3% юношей. На втором месте — TikTok, популярный у 71,3% девочек и 55,1% мальчиков. Примечательно, что с возрастом популярность Telegram растет, тогда как интерес к TikTok, наоборот, снижается.

YouTube и мобильные игры чаще предпочитают мальчики (27,9% и 20,5% соответственно) в отличие от девочек (14,1% и 7,8%). В то же время девушки активнее используют Pinterest (3,7% против 1% у мальчиков), а также отдают предпочтение простым играм, головоломкам, Roblox и Sims. Парни же чаще увлекаются Minecraft, GTA, CS:GO и DOTA. Социальная сеть «ВКонтакте» одинаково популярна среди юношей и девушек, привлекая по 22% аудитории. Приложения для учебы входят в топ-5 используемых только у 6,2% подростков.



Лидерами по времени, проведенному в онлайне, названы короткие видео, каналы друзей, полезный контент по учебе и мемы. Реже всего подростки уделяют время общению, длинным видео, чтению и музыке. Девочки чаще смотрят короткие видео, читают каналы друзей и ищут учебный контент, в то время как мальчики чаще обращаются к новостям, спортивному контенту и игровым обзорам.

Важно отметить, что наиболее надежным источником информации для подростков остается ближайшее окружение, которому они в среднем доверяют на 3,5 балла по пятибалльной шкале. Однако с возрастом этот показатель снижается. Наименьшим доверием пользуются блогеры (2,5 балла) и традиционные СМИ (2,83 балла).

Среди предпочитаемых татарстанских интернет-ресурсов подростки выделили локальные официальные паблики (6,1%), блогеров (5%) и молодежные паблики (3%). Интересно, что школьные паблики и каналы друзей оказались менее востребованы (1,5% и 1,2% соответственно). При этом 40% респондентов считают, что новости лучше всего читать именно в локальных Telegram-каналах.

Стоит отметить, что лишь 8,3% подростков следят за блогерами из Татарстана. Тройку лидеров по этому показателю составляют Марат Яруллин (8,1%), Ильнариус Татариус (7,5%) и Аляскалар (7,3%).

Большинство молодых людей активно ведут свои страницы в социальных сетях. Только 13,4% девочек и 43% мальчиков не вовлечены в создание контента. Девушки чаще парней ведут Telegram-каналы (71% против 40,1%), делают фотографии (62,7% против 26,1%), снимают ролики для TikTok (45,6% против 14,7%) и влоги (20,9% против 8,8%), а также ведут школьные паблики (20,5% против 14%). При этом по созданию мемов девушки немного уступают мальчикам (9,5% против 10,1%).

Рената Валеева