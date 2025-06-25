По улице Шамиля Усманова в Казани завершают комплексное обновление двора

Впервые за последние 50 лет во дворах домов №20 и №22 по улице Шамиля Усманова и дома №11 по улице Восход в Казани стартовали масштабные работы по комплексному благоустройству. Мэр города Ильсур Метшин лично проинспектировал ход работ и пообщался с горожанами, пишет мэрия.



В рамках проекта производится полная замена асфальтового покрытия, прокладываются новые пешеходные дорожки, устанавливаются современные столбы освещения.

Особое внимание уделено созданию зон для активного отдыха и занятий спортом. Во дворе появятся две благоустроенные детские площадки, современная воркаут-зона для любителей силовых тренировок и баскетбольная площадка. Также будет обновлен стол для игры в настольный теннис, что позволит жителям проводить досуг разнообразно и с пользой для здоровья.



Параллельно с программой благоустройства дворов в доме №22 по улице Шамиля Усманова, построенном в 1966 году, ведется капитальный ремонт. Впервые за всю историю эксплуатации дома будут обновлены все инженерные системы и конструкции. Работы включают ремонт крыши с заменой каркаса и укладкой нового шифера, утепление, ремонт подъездов с заменой электрики, систем холодного водоснабжения и канализации. Также проводится масштабная замена центрального отопления, включая чугунные трубы на металлические, и установка новых радиаторов.

Общее выполнение работ по дому составляет 47,5%, и завершение капитального ремонта планируется в течение месяца. Всего в этом году программа капитального ремонта охватывает 226 многоквартирных домов, и работы на более чем 36% объектов уже завершены.

Рената Валеева