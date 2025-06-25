Volvo расследует появление своего грузовика на фото с Еленой Вяльбе

Концерн Volvo Group начал внутреннее расследование после появления фотографии президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на фоне нового седельного тягача Volvo FH16 780 XXL Aero. Фотография была опубликована в начале мая на страницах ФЛГР в социальных сетях, где сообщалось о приобретении данного грузовика для нужд российской сборной, пишет «Спортс».

В заявлении для шведского издания Expressen пресс-секретарь Volvo Клаэс Элиассон подтвердил проведение расследования. Компания пытается установить происхождение грузовика, используя доступные изображения, и проверить все реестры продаж, чтобы определить первоначального покупателя и последующие этапы перепродажи.

Причиной беспокойства Volvo является действующий договор с клиентами, запрещающий перепродажу техники в Россию и Беларусь в рамках санкций. Элиассон подчеркнул, что в случае нарушения контрактных обязательств компанией будут приняты соответствующие меры вплоть до прекращения поставок для нарушителя.

На вопрос о реакции компании на использование грузовика в PR-кампании ФЛГР Элиассон заявил: «Мы бы предпочли, чтобы на нем был логотип КАМАЗа...».

Рената Валеева