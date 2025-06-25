Кремль не подтвердил, но и не опроверг участие Путина в саммите БРИКС

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном участии Владимира Путина в саммите БРИКС, который состоится в Рио-де-Жанейро.

На брифинге с журналистами Песков заявил, что Россия «в любом случае примет участие в работе этого саммита», подчеркнув важность развития БРИКС для страны, пишет РБК.

Между тем стало известно, что саммит пропустит председатель КНР Си Цзиньпин. Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники, китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета Ли Цян. Пекин объяснил бразильской стороне отсутствие Си Цзиньпина напряженным графиком, несмотря на две недавние встречи главы КНР с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Рената Валеева