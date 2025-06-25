Кравцов: учебники некоторых стран СНГ негативно трактуют деятельность России

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о наличии в учебниках истории некоторых стран СНГ негативных трактовок роли России в совместном прошлом. Выступая на пленарном заседании Госдумы, он подчеркнул необходимость согласования единых подходов к изложению истории с партнерами по СНГ. Об этом пишет ТАСС.

По словам Кравцова, Минпросвещения активно сотрудничает с профильными министерствами стран СНГ, чтобы выработать общую позицию по освещению совместной истории, в частности, периода существования Советского Союза. Он отметил, что создание единого образовательного, культурного и ментального пространства является ключевым для будущего Евразии, обеспечивающего взаимопонимание и добрососедство.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, указал на наличие «откровенной русофобии» в некоторых учебниках истории. Он обозначил проблему необъективного и не соответствующего принципам историзма изложения материала, касающегося совместного прошлого России и стран СНГ.

В контексте этих заявлений в России планируется введение нового учебника по истории Союзного государства в 2026-2027 годах. Это должно способствовать формированию единого взгляда на общее историческое наследие.

Рената Валеева