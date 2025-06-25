Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с 105-летием республики

Сегодня Татарстан отмечает 105-летие со дня образования республики. В 1920 году был подписан декрет о создании Автономной Татарской Социалистической Советской Республики. С этой важной датой татарстанцев поздравил Рустам Минниханов.

— 105 лет со дня образования нашей республики! Котлыйм, дуслар! Бәйрәм белән, — написал он в своем телеграм-канале.

Минниханов также поделился видео, в котором представлены важные события в истории региона — в ролике упоминаются запуски «Оргсинтеза» и КАМАЗа, первый спектакль в Казанском ТЮЗе, открытие железной дороги от Свияжска до Волгограда, создание нового аэровокзала, проведение саммита БРИКС. Также отмечается добыча первого миллиона тонн нефти.



Анастасия Фартыгина