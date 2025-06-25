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В Татарстане снят режим беспилотной опасности спустя почти сутки

06:07, 25.06.2025

К штатному режиму работы вернулись аэропорты республики

В Татарстане снят режим беспилотной опасности спустя почти сутки
Фото: Реальное время

По данным МЧС России, режим беспилотной опасности, введенный 24 июня в 11.08, был снят 25 июня в 05.15. Наряду с этим в 01.22 того же дня в республике сняли угрозу беспилотной опасности.

— За период действия ограничений на запасные аэродромы ушли десять рейсов, выполнявших рейсы в Казань, и один — в Нижнекамск, — отмечает официальный телеграм-канал Росавиации.

За время действия ограничений, по данным Минобороны России, в небе над Татарстаном были сбиты пять беспилотников. О ликвидации первого стало известно около 21.00. Позднее ведомство сообщило, что в период с 21.15 мск до 22.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре БПЛА над территорией Татарстана.

Дмитрий Зайцев

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