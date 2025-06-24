Минобороны: над Татарстаном сбили один беспилотник

Фото: Татьяна Демина

Один беспилотник сбили над территорией Татарстана. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации жителей Казани, хлопки было слышно в районе ЖК «Ричмонд» в Аракчино (Кировский район), а также в Авиастроительном районе.

Всего за 3,5 часа перехвачены и уничтожены 22 БПЛА, из них 13 — над Воронежской, четыре — над Белгородской, три — над Саратовской и один — над Самарской областями.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области из-за обломков от БПЛА пострадал один человек.

Рената Валеева