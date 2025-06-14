Вьетнам стал страной — партнером БРИКС

Об этом сообщает правительство Бразилии, председательствующей в организации в этом году

Вьетнам стал десятой страной — партнером БРИКС. Об этом сообщает правительство Бразилии, председательствующей в организации в этом году.

— В качестве временного председателя БРИКС правительство Бразилии объявляет об официальном приеме Вьетнама в качестве страны — партнера группы. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Вьетнама, — говорится в сообщении.

В правительстве Бразилии подчеркнули, что Вьетнам «является важным игроком в Азии».

Напомним, в этом году раис Татарстана Рустам Минниханов впервые с 2017 года посетил Вьетнам с рабочим визитом. В частности, он принял участие в заседании круглого стола «Татарстан — Ханой». Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь во время встречи с раисом обратил внимание на расширение авиасообщения с городами России и предложил рассмотреть Казань в качестве одного из возможных направлений.

Галия Гарифуллина