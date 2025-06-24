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Над Саратовской областью сбиты беспилотники, один человек пострадал

18:21, 24.06.2025

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были ликвидированы над территорией Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

— Над территорией нескольких районов Саратовской области ликвидированы БПЛА. На местах работают все оперативные службы. Есть один пострадавший, медики оказывают ему всю необходимую помощь, — говорится в сообщении главы региона.

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами в период с 13.00 до 16.05 мск.

Рената Валеева

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