Над Саратовской областью сбиты беспилотники, один человек пострадал

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были ликвидированы над территорией Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

— Над территорией нескольких районов Саратовской области ликвидированы БПЛА. На местах работают все оперативные службы. Есть один пострадавший, медики оказывают ему всю необходимую помощь, — говорится в сообщении главы региона.

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами в период с 13.00 до 16.05 мск.

Рената Валеева