Минобороны: над российскими регионами сбиты 18 украинских БПЛА

Фото: Дарья Пинегина

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами в период с 13:00 до 16:05 мск.

Согласно сообщению ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито над Воронежской областью — семь. Над Ульяновской областью, граничащей с Татарстаном, было уничтожено пять беспилотников. По два БПЛА сбиты над Пензенской и Курской областями, еще по одному — над территориями Белгородской и Саратовской областей.

Ранее, в период с 08:05 до 12:50, Минобороны сообщало о перехвате 34 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами. Тогда наибольшее количество беспилотников было сбито над Воронежской областью — 22. Над Белгородской областью было уничтожено семь БПЛА, над Саратовской и Пензенской областями — три и два соответственно.

Следует отметить, что на территории Татарстана с 11:08 действует режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты для приема и выпуска самолетов. По данным официального приложения МЧС России, в авиагаванях введен режим «ковер».

Рената Валеева