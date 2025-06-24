Директора крымского парка «Тайган» перевели на лечение в Краснодар

Директор крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков, пострадавший в результате нападения льва 22 июня, переведен на лечение в Краснодарскую медицинскую организацию для дальнейшего специализированного лечения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минздрава Крыма.

— Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию Краснодара для дальнейшего специализированного лечения. Пациент транспортируется реанимобилем службы санитарной авиации, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, инцидент произошел вечером 22 июня во время кормления хищника. Олег Зубков был госпитализирован в больницу в Белогорске, откуда в понедельник его перевезли в Республиканскую больницу им. Семашко в Симферополе после стабилизации состояния.

Главным следственным управлением СКР по Крыму и Севастополю возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ).

Сафари-парк «Тайган» является крупнейшим в Европе парком львов по коллекции хищников. Основан Олегом Зубковым в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Предприниматель также владеет ялтинским зоопарком «Сказка».

Рената Валеева