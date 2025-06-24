Экс-тренер «Витязя» рассказал, что клуб имеет перед ним долги по зарплате

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь», который не будет участвовать в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26, имеет задолженность перед работниками, включая тренерский штаб. Об этом ТАСС сообщил бывший главный тренер команды Павел Десятков.

КХЛ официально объявила во вторник о том, что «Витязь» пропустит следующий сезон. Ранее сообщалось, что причиной такого решения стал недостаток финансирования, что фактически означает прекращение существования клуба.

— Клуб имеет еще задолженность перед всеми работниками, в том числе и передо мной. Долги еще не погашены, — подтвердил Десятков.

Специалист рассказал, что по завершении сезона рассчитывал на заключение нового контракта с «Витязем», однако руководство клуба не смогло выполнить свои обязательства.

— На начальной стадии, когда только сезон завершился, ко мне поступали предложения из других клубов. Но у меня была договоренность с «Витязем», и я ждал определенное время от них ответа. У нас был негласный договор, что по продолжению работы все должно быть нормально, и меня так заверяли в руководстве. Сначала ждал от них, потом понимал, что клуб заканчивает свое существование, но надеялся до конца, верил, что все будет нормально, — поделился Десятков.

Рената Валеева