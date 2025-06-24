Путин подписал закон об отмене запрета на фирмы-«матрешки»

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Гражданский кодекс, отменяющий запрет на создание так называемых фирм-«матрешек». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Принятый закон позволяет любому хозяйственному обществу иметь в качестве единственного учредителя (участника) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Ранее, если у компании был только один владелец, она не могла создать и владеть другой компанией, где также был бы только один владелец. Исключение составляли лишь «Почта России», «Ростех, «Росатом», «Роскосмос» и дочерние АО головных организаций интегрированных структур ОПК, 100% акций которых находятся в собственности РФ.

Автор поправки, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, отмечал, что закон направлен на упрощение ведения бизнеса.

Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года.

Рената Валеева