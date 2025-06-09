В Татарстане тарифы ЖКХ вырастут на 17,5% с 1 июля

Фото: Ринат Назметдинов

С 1 июля 2025 года в Татарстане ожидается плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 17,5%. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пишет РИА «Новости». По всей России средний рост составит 11,9%, однако в разных регионах этот показатель варьируется в зависимости от местных условий.

В Татарстане повышение тарифов объясняется необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры, ростом цен на ресурсы (газ, электроэнергия) и общей инфляцией. Хотя рост в 17,5% выше среднего по стране, он ниже, чем в некоторых других регионах, таких как Северная Осетия (19,1%), Челябинская область и Мордовия (18%), Архангельская область (20%) и Пермский край (21,1%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина уже заявила, что повышение тарифов приведет лишь к разовому колебанию экономической ситуации.

Депутат Якубовский подчеркнул, что в регионах с меньшим ростом тарифов действуют более значительные меры социальной поддержки населения и относительно высокий уровень оплаты ЖКУ уже зафиксирован.

Кабмин Татарстана подготовил проект закона о внесении изменений в бюджет региона на 2025—2027 годы. Расходную часть бюджета Республики Татарстан в 2025 году хотят увеличить на 50,4 млрд рублей. Одна из причин — расходы в связи с ростом зарплаты в бюджетной сфере, а также развитием инфраструктуры в сфере ЖКХ, модернизации общественного транспорта, индексации стоимости питания в учреждениях социально-культурно сферы, погашение различного уровня задолженностей и исполнения обязательных контрактов.

Рената Валеева