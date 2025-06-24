«Нефтехимик» усилил атаку молодым форвардом Матвеем Надворным

Фото: Максим Платонов

Хоккейный клуб «Нефтехимик» объявил о подписании однолетнего контракта с нападающим Матвеем Надворным. 20-летний форвард (17.02.2003, 177 см, 83 кг, левый хват) переходит в стан «волков» после успешного сезона в саратовском «Кристалле».

В минувшем сезоне ВХЛ Надворный стал одним из лидеров «Кристалла», набрав 47 (24+23) очков в 58 матчах. Всего в активе молодого игрока 71 игра и 50 (26+24) очков в ВХЛ.

Спортивный директор ХК «Нефтехимик» Александр Марчинский прокомментировал подписание контракта:

— Матвей Надворный — яркий и результативный крайний нападающий, отличающийся своей креативностью и нестандартными решениями. Он еще достаточно молод и должен прогрессировать. У него есть все, чтобы стать сильным игроком на уровне КХЛ, — сообщили он.

В клубе выразили надежду на успешное выступление Надворного в составе «Нефтехимика» и пожелали ему удачного сезона в «Стае».

Нападающий Дамир Жафяров может перейти в «Нефтехимик». Нижнекамский клуб обратился с предложением к представителям хоккеиста, заявил спортивный директор «волков» Антон Марчинский.

Рената Валеева