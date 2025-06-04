«Нефтехимик» предложил контракт Дамиру Жафярову

Фото: Максим Платонов

Нападающий Дамир Жафяров может перейти в «Нефтехимик». Нижнекамский клуб обратился с предложением к представителям хоккеиста, заявил спортивный директор «волков» Антон Марчинский.

— Мы сделали предложение. Жафяров вместе со своим представителем думают, пока ждем, — сказал Марчинский на пресс-конференции в Нижнекамске.

Жафяров прошлый сезон провел в «Барысе», где забросил одну шайбу и отдал четыре ассиста в 27 матчах. Казахстанский клуб не стал продлевать контракт с игроком по окончании соглашения.



Ранее Жафяров выступал за нижегородское «Торпедо», петербургский СКА и казанский «Ак Барс».

Зульфат Шафигуллин