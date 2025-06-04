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«Нефтехимик» предложил контракт Дамиру Жафярову

16:11, 04.06.2025
«Нефтехимик» предложил контракт Дамиру Жафярову
Фото: Максим Платонов

Нападающий Дамир Жафяров может перейти в «Нефтехимик». Нижнекамский клуб обратился с предложением к представителям хоккеиста, заявил спортивный директор «волков» Антон Марчинский.

— Мы сделали предложение. Жафяров вместе со своим представителем думают, пока ждем, — сказал Марчинский на пресс-конференции в Нижнекамске.

взято с сайта hcnh.ru

Жафяров прошлый сезон провел в «Барысе», где забросил одну шайбу и отдал четыре ассиста в 27 матчах. Казахстанский клуб не стал продлевать контракт с игроком по окончании соглашения.

Ранее Жафяров выступал за нижегородское «Торпедо», петербургский СКА и казанский «Ак Барс».

Зульфат Шафигуллин

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