«Нефтехимик» предложил контракт Дамиру Жафярову
Нападающий Дамир Жафяров может перейти в «Нефтехимик». Нижнекамский клуб обратился с предложением к представителям хоккеиста, заявил спортивный директор «волков» Антон Марчинский.
— Мы сделали предложение. Жафяров вместе со своим представителем думают, пока ждем, — сказал Марчинский на пресс-конференции в Нижнекамске.
Жафяров прошлый сезон провел в «Барысе», где забросил одну шайбу и отдал четыре ассиста в 27 матчах. Казахстанский клуб не стал продлевать контракт с игроком по окончании соглашения.
Ранее Жафяров выступал за нижегородское «Торпедо», петербургский СКА и казанский «Ак Барс».
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