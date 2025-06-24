Татарстан увеличил бюджетные доходы на 15% за пять месяцев 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии 2025 года Татарстан значительно увеличил свои бюджетные доходы. За пять месяцев поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет составило 235,4 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минфина.

Из этой суммы 197,7 млрд рублей поступило в республиканский бюджет, а 37,7 млрд рублей — в местные бюджеты. Это на 30 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, что составляет рост на 15%.

По данным Минфина, Татарстан занимает четвертое место среди субъектов России по объему мобилизованных доходов, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. В ПФО республика является лидером.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Расходы консолидированного бюджета за январь — май 2025 года составили 191,2 млрд рублей, что соответствует 31% от годового плана. Из них:

147,9 млрд рублей было направлено на республиканские нужды;

85,3 млрд рублей — на местные бюджеты. Местные бюджеты получили межбюджетные трансферты из республиканского бюджета в размере 42 млрд рублей.

Благодаря увеличению доходов республика смогла полностью и своевременно выплатить зарплату и профинансировать запланированные расходы всех уровней. В этом году из федерального бюджета ожидается поступление межбюджетных трансфертов в размере 70 млрд рублей, из которых 84% составляют субсидии на софинансирование республиканских проектов.

В 2025 году продолжится реализация нацпроектов с общим объемом финансирования в 44,6 млрд рублей. Основные направления финансирования включают программы для семей (35%), инфраструктуру (31%) и поддержку молодежи и детей (13%). За первые пять месяцев на эти проекты было направлено 12 млрд рублей, из которых освоено 11,8 млрд рублей.

Напомним, что на 1 июня 2025 года Татарстан получил из федерального бюджета целевые межбюджетные трансферты в размере 14,7 млрд рублей. Это составляет 21,1% от запланированных поступлений.



Анастасия Фартыгина