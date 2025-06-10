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Татарстан получил 14,7 млрд рублей из федерального бюджета

20:11, 10.06.2025
Татарстан получил 14,7 млрд рублей из федерального бюджета
Фото: Динар Фатыхов

На 1 июня 2025 года Татарстан получил из федерального бюджета целевые межбюджетные трансферты в размере 14,7 млрд рублей. Это составляет 21,1% от запланированных поступлений. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Из этой суммы 8,6 млрд рублей пришли в виде субсидий, 3,6 млрд — субвенций, а 2,3 млрд составляют иные межбюджетные трансферты. Также республика получила 165,8 млн рублей из федеральных фондов.

Все поступившие средства предназначены для финансирования определенных расходов в соответствии с их целевым назначением. В целом Татарстан ожидает получить 70 млрд рублей из федерального бюджета в 2025 году.

Напомним, что в Татарстане увеличен минимальный потреббюджет на первый квартал 2025 года. Теперь его размер составит 26 482 рубля.

Анастасия Фартыгина

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Экономика Татарстан

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