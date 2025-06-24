Казанский метрополитен увеличит интервал между поездами в летний сезон

Ждать придется дольше

Фото: Ольга Сазонова. Предоставлено пресс-службой НСПК

В связи с сезонным снижением пассажиропотока в летний период Казанский метрополитен корректирует график движения поездов. Изменения вступят в силу с 1 июля и коснутся будних дней.

По новым правилам в утренние и вечерние часы пик на линии будут работать 10 электропоездов. Интервал движения составит 5 минут 33 секунды. Обновленный график будет действовать ориентировочно до 25 августа.

Для сравнения: в прошлом осенне-зимнем периоде на линии выходило 11 составов с интервалом движения 5 минут. Такое решение было принято для повышения провозной способности метрополитена и более быстрой разгрузки станций.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани произошел пожар в автобусном парке ПАТП-2: повреждены пять автобусов.

Дмитрий Зайцев