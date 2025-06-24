В Казани произошел пожар в автобусном парке ПАТП-2: повреждены пять автобусов
В Казани на улице Крылова, в боксе для 60 автобусов ПАТП-2, произошел пожар. Работники предприятия оперативно эвакуировали 55 автобусов, что помогло избежать больших потерь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
- Пожарные прибыли на место и справились с огнем за полчаса. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров, в результате происшествия повреждения получили пять автобусов.
Причину пожара будут выяснять дознаватели Госпожнадзора. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность узлов, систем и механизмов транспортного средства.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.