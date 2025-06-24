Помещение легендарного цветочного магазина на Черном озере сдают в аренду

Месячная аренда обойдется в более чем полмиллиона рублей

Ценник за аренду уже начали повышать

Трехэтажное здание, в котором располагается популярный цветочный магазин, на пересечении улиц Лобачевского и Дзержинского у парка «Черное озеро» в Казани собираются сдать в аренду. Изначально ценник составлял 500 тысяч рублей ежемесячно, однако на фоне ажиотажа его повысили до 600 тысяч.

Здание находится рядом c вхoдoм в парк («Aркa влюблeнныx»). Его общая площадь — 260,1 кв. м. У помещения отдельный вход, запасной выход в парк. Высота потолков составляет 4 метра. Работает система индивидуального газового отопления. В здании есть холодное водоснабжение, водонагреватель, санузел и кондиционер. В объявлении отмечается, что на данный момент здесь располагается цветочный магазин, а само здание может подойти как помещение под кафе, салон красоты или другие функции.

Редакция связалась с автором объявления, однако собеседник отказался комментировать причины передачи прав аренды, а также не смог ответить на вопрос, планируется ли закрытие легендарного цветочного магазина.

История цветочного магазина Квасникова



— По закону функция в объекте может быть любая, главное, чтобы не нарушала предмет охраны и не противоречила жизни памятника по безопасности в целом, — пояснила «Реальному времени» помощник раиса Татарстана Олеся Балтусова, курирующая вопросы сохранения объектов культурного наследия.

Несколько лет назад «Реальное время» публиковало гид по улице Лобачевского и рассказывало историю самого здания. Оно является памятником архитектуры, было построено в 1901 году по заказу купца второй гильдии Михаила Николаевича Квасникова. Изначально оно служило цветочным павильоном. Квасников выращивал цветы в оранжереях, питомнике и теплицах, расположенных на месте нынешней Татарской филармонии.

Дмитрий Зайцев