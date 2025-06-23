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Володин: осталось принять семь проектов для законодательного обеспечения послания президента

18:11, 23.06.2025
Володин: осталось принять семь проектов для законодательного обеспечения послания президента
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что до полного законодательного обеспечения реализации послания президента Федеральному собранию осталось принять всего семь законопроектов. Все эти инициативы уже приняты в первом чтении, пишет ТАСС.

— До конца весенней сессии осталось четыре пленарные недели, и за это время мы должны завершить эту работу, — подчеркнул Володин.

По его словам, план Госдумы по реализации послания состоит из 88 пунктов и на данный момент выполнен на 92%. Уже приняты 70 законов, обеспечивающих выполнение поручений президента.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— Осталось завершить рассмотрение семи законопроектов. После их принятия мы достигнем 100-процентного законодательного обеспечения реализации послания президента, — уточнил спикер Госдумы.

Четыре из семи оставшихся законопроектов готовятся Комитетом по финансовому рынку. Еще по одному — комитетами по промышленности и торговле, по информационной политике, информационным технологиям и связи, по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков сообщил, что Путин вряд ли огласит послание Федеральному собранию раньше майских праздников.

Традиционно в ежегодном обращении к Федеральному собранию глава государства дает оценку текущей ситуации в стране и обозначает приоритетные задачи на будущее. Исключением стал 2022 год, когда послание было перенесено на 2023-й.

В прошлом году Владимир Путин выступил с посланием 29 февраля. Это выступление стало самым продолжительным в истории (2 часа 6 минут) и было посвящено, в частности, созданию пяти новых национальных проектов: «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Экономика данных».

Рената Валеева

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