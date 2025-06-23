Володин: осталось принять семь проектов для законодательного обеспечения послания президента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что до полного законодательного обеспечения реализации послания президента Федеральному собранию осталось принять всего семь законопроектов. Все эти инициативы уже приняты в первом чтении, пишет ТАСС.

— До конца весенней сессии осталось четыре пленарные недели, и за это время мы должны завершить эту работу, — подчеркнул Володин.

По его словам, план Госдумы по реализации послания состоит из 88 пунктов и на данный момент выполнен на 92%. Уже приняты 70 законов, обеспечивающих выполнение поручений президента.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

— Осталось завершить рассмотрение семи законопроектов. После их принятия мы достигнем 100-процентного законодательного обеспечения реализации послания президента, — уточнил спикер Госдумы.

Четыре из семи оставшихся законопроектов готовятся Комитетом по финансовому рынку. Еще по одному — комитетами по промышленности и торговле, по информационной политике, информационным технологиям и связи, по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ранее пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков сообщил, что Путин вряд ли огласит послание Федеральному собранию раньше майских праздников.



Традиционно в ежегодном обращении к Федеральному собранию глава государства дает оценку текущей ситуации в стране и обозначает приоритетные задачи на будущее. Исключением стал 2022 год, когда послание было перенесено на 2023-й.

В прошлом году Владимир Путин выступил с посланием 29 февраля. Это выступление стало самым продолжительным в истории (2 часа 6 минут) и было посвящено, в частности, созданию пяти новых национальных проектов: «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Экономика данных».

Рената Валеева