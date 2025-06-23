Татарстан показал рост популярности санаторно-курортного отдыха в первом квартале 2025 года
Санатории Татарстана стали привлекательнее для туристов в начале 2025 года. За период с января по апрель республику посетило 52 тысячи человек, желающих пройти оздоровительные процедуры. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В то время как общее число отдыхающих в санаториях России за тот же период снизилось на 1,1% и составило 1,95 млн человек. Об этом сообщают аналитики портала бронирования MailScanner.
Татарстан занял седьмое место в общероссийском рейтинге популярности санаторно-курортного отдыха, уступив Краснодарскому краю, Ставрополью, Крыму, Московской области, Башкортостану и Алтайскому краю.
Член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев отмечает, что рынок санаторно-курортных услуг в России в целом приближается к насыщению и рост возможен лишь при расширении номерного фонда или развитии доступных программ, особенно в межсезонье.
В Балтасинском районе Татарстана планируется строительство нового санаторно-курортного комплекса.
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