Татарстан показал рост популярности санаторно-курортного отдыха в первом квартале 2025 года

Фото: Галия Шакирова

Санатории Татарстана стали привлекательнее для туристов в начале 2025 года. За период с января по апрель республику посетило 52 тысячи человек, желающих пройти оздоровительные процедуры. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В то время как общее число отдыхающих в санаториях России за тот же период снизилось на 1,1% и составило 1,95 млн человек. Об этом сообщают аналитики портала бронирования MailScanner.

Татарстан занял седьмое место в общероссийском рейтинге популярности санаторно-курортного отдыха, уступив Краснодарскому краю, Ставрополью, Крыму, Московской области, Башкортостану и Алтайскому краю.

Член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев отмечает, что рынок санаторно-курортных услуг в России в целом приближается к насыщению и рост возможен лишь при расширении номерного фонда или развитии доступных программ, особенно в межсезонье.

В Балтасинском районе Татарстана планируется строительство нового санаторно-курортного комплекса.

Рената Валеева