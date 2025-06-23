С учета самозанятых в Казани сняли 4,6 тыс. человек

Фото: Динар Фатыхов

В Казани самозанятыми являются 143,2 тыс. человек. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Причем 58,9 тыс. человек из общего числа неактивны, из них 28 тыс. человек не имеют основного места работы. Это, по словам Шакирова, негативно влияет как на республиканский бюджет, так и на накопления и защиту трудовых прав граждан.

Комиссия по противодействию нелегальной занятости уже сняла с учета самозанятых 4,6 тыс. человек.

Напомним, в Казани фиксируется исторический минимум безработицы — 0,17%. Так, в столице Татарстана насчитывается 1,1 тыс. безработных, а открыто 7,1 тыс. вакансий. Таким образом, на одного безработного в городе приходится шесть предложений.

Елизавета Пуншева