Тарасова ждет от нового президента МОК решения по допуску российских спортсменов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду на скорое разрешение вопроса о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям со стороны нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. В интервью РИА «Новости» Тарасова подчеркнула, что ожидает от Ковентри, вступившей в должность в понедельник, честного и оперативного решения проблемы.

— Она знает о нашей проблеме, о дисквалификации наших спортсменов, ни в чем не повинных. Поэтому, конечно, мы ждем, что она честно решит этот вопрос в ближайшее время, — заявила Тарасова.

Напомним, что российские спортсмены отстранены от многих международных соревнований с начала специальной военной операции. Рекомендации МОК запрещают проведение международных турниров на территории России, а участие российских спортсменов допускается только в нейтральном статусе.

Сегодня двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве официально заняла пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Церемония передачи полномочий прошла в Олимпийском доме в Лозанне.

Рената Валеева