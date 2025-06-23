Кирсти Ковентри стала президентом Международного олимпийского комитета
Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве официально заняла пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Церемония передачи полномочий прошла в Олимпийском доме в Лозанне, сообщили в пресс-службе комитета.
Ковентри была избрана на 144-й сессии МОК, которая состоялась в Греции. Она сменила на этом посту немца Томаса Баха, который возглавлял комитет с 2013 года.
Напомним, что российские спортсмены теперь могут участвовать в международных соревнованиях по 31 виду спорта. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Также вице-премьер подчеркнул, что важным моментом станет вступление в должность нового президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, от решений которой зависит дальнейшая судьба российских спортсменов на международной арене.
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