Кирсти Ковентри стала президентом Международного олимпийского комитета

Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве официально заняла пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Церемония передачи полномочий прошла в Олимпийском доме в Лозанне, сообщили в пресс-службе комитета.

Ковентри была избрана на 144-й сессии МОК, которая состоялась в Греции. Она сменила на этом посту немца Томаса Баха, который возглавлял комитет с 2013 года.

Напомним, что российские спортсмены теперь могут участвовать в международных соревнованиях по 31 виду спорта. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



Также вице-премьер подчеркнул, что важным моментом станет вступление в должность нового президента Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, от решений которой зависит дальнейшая судьба российских спортсменов на международной арене.

Анастасия Фартыгина