«Татспиртпром» начнет выпускать корейский напиток соджу
Новый бренд будет называться KUMIHO
Российский производитель алкоголя «Татспиртпром» запустит свой бренд корейского напитка соджу KUMIHO. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Бренд будет носить имя девятихвостой лисы Кумихо, лесного духа из корейской мифологии.
В своей линейке «Татрспиртпром» представит соджу с тремя вкусами: грейпфрут, кактус и вишня.
В феврале «Татспиртпром» также получил право на розлив водки марки «Пшеничная» от узбекского производителя алкоголя АО ИИ «Тошкентвино Комбинати» по лицензионному соглашению.
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