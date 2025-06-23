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«Татспиртпром» начнет выпускать корейский напиток соджу

14:35, 23.06.2025

Новый бренд будет называться KUMIHO

«Татспиртпром» начнет выпускать корейский напиток соджу
Фото: Максим Платонов

Российский производитель алкоголя «Татспиртпром» запустит свой бренд корейского напитка соджу KUMIHO. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Бренд будет носить имя девятихвостой лисы Кумихо, лесного духа из корейской мифологии.

В своей линейке «Татрспиртпром» представит соджу с тремя вкусами: грейпфрут, кактус и вишня.

В феврале «Татспиртпром» также получил право на розлив водки марки «Пшеничная» от узбекского производителя алкоголя АО ИИ «Тошкентвино Комбинати» по лицензионному соглашению.

Дарья Сайфиева

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