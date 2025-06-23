Жительница Татарстана созналась в убийстве почти через 30 лет

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане направлено в суд дело об убийстве, совершенном в 1998 году. В преступлении обвиняют 56-летнюю уроженку Мамадыша. Она написала явку с повинной в прошлом году, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе регионального Следкома.

Скелетированные останки человека сотрудники полиции нашли в сентябре 2024-го на территории приусадебного хозяйства одного из домов на улице Заречной села Красная Горка Мамадышского района в ходе проверки сведений, которые сообщила покаявшаяся женщина.

Следователи и оперативники установили, что в период с 16 по 28 февраля 1998 года обвиняемая с сожителем совершили убийство знакомого, который вернулся из мест лишения свободы, а затем спрятали его тело в компостную яму в огороде.

Когда преступление было раскрыто, соучастник убийства был уже мертв.