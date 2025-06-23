Путин встретился с главой МИД Ирана для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Кремле. Визит иранского дипломата в Россию состоялся 22 июня, когда он прибыл в Москву для переговоров с российскими официальными лицами, сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече обсуждалась текущая ситуация на Ближнем Востоке, особенно в свете недавних атак США и Израиля на Иран. Аракчи заметил, что Россия «находится на правильной стороне истории и международного права», и подчеркнул важность стратегического партнерства между двумя странами.

По словам иранского министра, отношения с Россией характеризуются близостью и добротой, что делает их важными для обеих сторон.

Ранее министр подчеркнул, что между Россией и Ираном существует договор о стратегическом партнерстве и страны регулярно координируют свои позиции. Путин ранее заявил, что Иран имеет право развивать свою гражданскую ядерную программу и использовать атомные технологии в мирных целях. Он также отметил, что Россия выполняет все свои обязательства перед Ираном и поддерживает его законные интересы.



Анастасия Фартыгина