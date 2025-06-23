Нападающий Батон Заберджа подписал контракт с «Рубином» за 2,5 млн евро

Нападающий из Косово Батон Заберджа станет новым игроком казанского «Рубина». Сумма его перехода из албанского клуба «Динамо» составила 2,5 млн евро. Об этом сообщил журналист Иван Карпов, ссылаясь на информацию косовского репортера Арлинда Садику.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивалась в 1 млн евро. Однако «Рубин» заплатил значительно больше, что подчеркивает интерес клуба к Забердже.

— Переговоры находятся на заключительной стадии, — подчеркнул Садику.

Батон Заберджа, которому 24 года, в прошлом сезоне провел 34 матча в чемпионате Албании, забив 12 голов и сделав 9 голевых передач. Он также играл за косовские клубы «Дреница» и «Гиляни». Теперь он готов пополнить состав казанцев и внести свой вклад в команду.

Накануне стало известно, что «Рубин» предложил Мирлинду Даку контракт с зарплатой более 1,5 млрд рублей за четыре года. По данным источника, клуб рассчитывает продлить соглашение с футболистом до лета 2029 года. Зарплата Даку может составить около 200 млн рублей за сезон с ежегодным подписным бонусом в 150 млн рублей.



Анастасия Фартыгина