Алиханов: маркировка товаров в России принесла 1,2 трлн рублей за пять лет

Система маркировки товаров в России за последние пять лет принесла казне 1,2 трлн рублей. Об этом сообщил министр промышленности Антон Алиханов в интервью РИА «Новости».

— Более половины от указанной суммы удалось добиться за счет обеления рынка табачной продукции — 627 млрд рублей, — уточнил министр, ссылаясь на данные ФНС.

Также значительный вклад внесли молочная продукция (148 млрд руб.), легкая промышленность (143 млрд руб.), обувь (85 млрд руб.) и парфюмерия (35 млрд руб.). Алиханов добавил, что легальный бизнес получил дополнительный доход в размере 687 млрд рублей благодаря маркировке.

Реальное время / realnoevremya.ru

С 1 сентября в России начнется маркировка новых категорий товаров, включая детские игрушки, сладости, чай, кофе, строительные материалы, спортивное питание и бритвы. Эта мера направлена на борьбу с фальсифицированной продукцией и увеличение поступлений в бюджет.

Также накануне Алиханов заявил, что обрабатывающая промышленность испытывает острую нехватку кадров. Это связано с новыми возможностями, которые открылись для отрасли из-за изменений на рынке.

Анастасия Фартыгина