Алиханов: обрабатывающая промышленность в России нуждается в миллионах новых специалистов

Глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА «Новости» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что обрабатывающая промышленность испытывает острую нехватку кадров. Это связано с новыми возможностями, которые открылись для отрасли из-за изменений на рынке.

По словам Алиханова, особенно остро стоит кадровый вопрос в авиастроении, где требуется 85 тыс. специалистов до 2030 года. В автомобилестроении необходимо 211 тыс. кадров, в станкостроении — 295 тысяч, а для беспилотных авиационных систем — 355 тысяч.

Министр также подчеркнул, что в целом потребность в кадрах в промышленности до 2030 года превышает 2,2 млн человек. Из них 653 тыс. должны иметь высшее образование, а более 1,5 млн — среднее специальное.

Также глава Минпромторга России сообщил, что идет работа по увеличению производства среднемагистральных самолетов Ту-214, которые собираются на Казанском авиазаводе, для российских авиакомпаний.



Анастасия Фартыгина