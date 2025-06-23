Минтуризм Абхазии объяснил скандал с высказыванием о бедных туристах из России

Фото: Артем Дергунов

Глава Минтуризма Абхазии Астамур Логуа прокомментировал недоразумение, возникшее из-за заявления сотрудницы ведомства Кристины Лакербая. Она высказала мнение о том, что республике не нужны небогатые туристы из России. Логуа сообщил ИА «Апсныпресс», что эти слова были вырваны из контекста.

— Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну, — подчеркнул министр.

Он добавил, что фрагмент, который стал причиной обсуждения в соцсетях, не отражает официальную позицию министерства.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лакербая сделала свое заявление на круглом столе 20 июня, где обсуждали проблемы туристической отрасли в Абхазии. Она заявила, что низкие цены на поездки и проживание затрудняют получение доходов от туристов с невысокими финансовыми возможностями, которые могут позволить себе недорогие билеты из России.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Теперь гражданам этих регионов не нужно будет выполнять требования по постоянному проживанию в России, а также знать русский язык и основы российской истории.

Анастасия Фартыгина