Президент России упростил получение российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии.

Теперь гражданам этих регионов не нужно будет выполнять требования по постоянному проживанию в России, а также знать русский язык и основы российской истории.

Этот документ уже опубликован на официальном портале правовых актов. Упрощенная процедура позволит большему числу людей получить российское гражданство без лишних формальностей.

Также сегодня Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения знаменитого полководца Александра Суворова в 2030 году.

