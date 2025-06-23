Житель Татарстана попался на уловку мошенников и перевел им более 1,2 млн рублей

Часть суммы мужчина был вынужден взять в кредит

26-летний житель Пестречинского района Татарстана лишился крупной суммы денег, поверив мошенникам. Об этом сообщает телеграм-канал МВД по РТ.

Потерпевший обратился в полицию и рассказал, что на протяжении недели ему звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками страховой компании. Злоумышленники убеждали молодого человека в необходимости замены страхового свидетельства и внесения страховых взносов.

Под влиянием настойчивых уговоров мужчина перевел на указанный мошенниками счет 1 208 000 рублей. Для совершения перевода ему пришлось взять кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранительным органам удалось установить, что телефонные номера злоумышленников были зарегистрированы в Москве, Ивановской и Свердловской областях.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в России для борьбы с киберпреступностью запретят менять идентификационные номера телефонов.



Дмитрий Зайцев