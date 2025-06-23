В России для борьбы с киберпреступностью запретят менять идентификационные номера телефонов

Фото: Динар Фатыхов

Минцифры России разработало законопроект, который запретит пользователям изменять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI). Это нововведение направлено на борьбу с киберпреступностью и защиту пользователей от мошенников, сообщает газета «Известия».

В рамках нового закона будет создана единая база данных мобильных устройств, а также черные списки IMEI-номеров, которые использовались преступниками. Это позволит предотвратить манипуляции с идентификационными номерами и блокировать украденные устройства. Как отмечает издание, в документе не указаны конкретные наказания для тех, кто нарушает этот запрет.

— При наличии признаков недостоверности сведений об идентификаторе или совершения противоправных действий указанные сведения направляются в государственную информационную систему противодействия правонарушениям, — говорится в проекте.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Это не первое изменение в законодательстве о связи. В 2024 году Минцифры также предложило законопроект, который обязывает размещать информацию о зарегистрированных на россиян SIM-картах в личных кабинетах на портале «Госуслуги». Новый закон уже прошел несколько чтений в Госдуме и был подписан президентом.

Напомним, что замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сообщил на ПМЭФ, что ущерб от киберпреступлений в России за 5 месяцев превысил 81 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина