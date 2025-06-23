Средняя пенсия в России достигла 23,5 тыс. рублей

Фото: Василий Иванов

На 1 апреля 2025 года средняя пенсия в России составила 23 448 рублей в месяц. Это на 273 рубля больше, чем в начале года, когда размер пенсии равнялся 23 175 рублям, сообщает РИА «Новости».

По данным Соцфонда России, на эту дату в стране насчитывается более 40,9 млн пенсионеров.

Напомним, что средняя пенсия федеральных госслужащих в России превысила 36 тыс. рублей. Работающим пенсионерам из этой категории начисляют 36 934 рубля, а неработающим — 36 120 рублей.

Анастасия Фартыгина