В Татарстане в селе Высокая Гора произошел пожар: обнаружены тела женщины и двух малолетних детей

Сегодня в селе Высокая Гора на улице Тукая произошел пожар в двухэтажном жилом доме. В процессе тушения были обнаружены тела женщины и двух малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

На место происшествия прибыл исполняющий обязанности прокурора Высокогорского района Руслан Зайнуллин. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

В данный момент выясняются все обстоятельства происшествия. Процессуальная проверка по этому делу находится под контролем районной прокуратуры.

Начато уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара.



Также накануне в Чистопольском районе погиб ребенок. Уточняется, что ночью произошел пожар в частном доме. После его ликвидации обнаружено тело 9-летней девочки.

Анастасия Фартыгина