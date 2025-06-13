Новости происшествий

15:12 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Чистопольском районе Татарстана при пожаре погиб ребенок

14:12, 13.06.2025

Возгорание произошло в частном доме

В Чистопольском районе Татарстана при пожаре погиб ребенок
Фото: взято из телеграм-канала прокуратуры Татарстана

В Чистопольском районе Татарстана погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Уточняется, что ночью произошел пожар в частном доме. После его ликвидации обнаружено тело 9-летней девочки.

Для выяснения обстоятельств организована проверка. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

По требованию надзорного ведомства органами следствия возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Елизавета Пуншева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также