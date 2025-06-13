В Чистопольском районе Татарстана при пожаре погиб ребенок
Возгорание произошло в частном доме
В Чистопольском районе Татарстана погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Уточняется, что ночью произошел пожар в частном доме. После его ликвидации обнаружено тело 9-летней девочки.
Для выяснения обстоятельств организована проверка. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
По требованию надзорного ведомства органами следствия возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
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