Врачи прооперировали директора парка «Тайган» после нападения льва

Фото: Мария Зверева

Директор парка «Тайган» Олег Зубков был прооперирован после нападения льва, произошедшего 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Крым. В настоящее время Зубков находится в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница», где его состояние стабилизировалось, пишут «Известия».

— Далее планируется перевод пациента в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко, — добавили в ведомстве.

Нападение произошло во время кормления хищников, когда лев атаковал Зубкова, нанеся ему множественные травмы. После инцидента директору удалось выбраться из клетки, но он потерял сознание. Его срочно доставили в больницу, где первоначально его состояние оценивалось как тяжелое.

Реальное время / realnoevremya.ru

Следком Крыма и Севастополя проводит расследование. Следователь уже осмотрел место происшествия, где было найдено ведро, предположительно, использованное для кормления львов. Опрос сотрудников парка продолжается.

Ветеринарный врач парка Василий Писковой подтвердил, что врачи стабилизировали состояние Зубкова и его жизни ничего не угрожает.

Анастасия Фартыгина