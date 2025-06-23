Врачи прооперировали директора парка «Тайган» после нападения льва
Директор парка «Тайган» Олег Зубков был прооперирован после нападения льва, произошедшего 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Крым. В настоящее время Зубков находится в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница», где его состояние стабилизировалось, пишут «Известия».
— Далее планируется перевод пациента в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко, — добавили в ведомстве.
Нападение произошло во время кормления хищников, когда лев атаковал Зубкова, нанеся ему множественные травмы. После инцидента директору удалось выбраться из клетки, но он потерял сознание. Его срочно доставили в больницу, где первоначально его состояние оценивалось как тяжелое.
Следком Крыма и Севастополя проводит расследование. Следователь уже осмотрел место происшествия, где было найдено ведро, предположительно, использованное для кормления львов. Опрос сотрудников парка продолжается.
- Ветеринарный врач парка Василий Писковой подтвердил, что врачи стабилизировали состояние Зубкова и его жизни ничего не угрожает.
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