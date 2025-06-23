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Врачи прооперировали директора парка «Тайган» после нападения льва

08:26, 23.06.2025
Врачи прооперировали директора парка «Тайган» после нападения льва
Фото: Мария Зверева

Директор парка «Тайган» Олег Зубков был прооперирован после нападения льва, произошедшего 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики Крым. В настоящее время Зубков находится в ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница», где его состояние стабилизировалось, пишут «Известия».

— Далее планируется перевод пациента в ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко, — добавили в ведомстве.

Нападение произошло во время кормления хищников, когда лев атаковал Зубкова, нанеся ему множественные травмы. После инцидента директору удалось выбраться из клетки, но он потерял сознание. Его срочно доставили в больницу, где первоначально его состояние оценивалось как тяжелое.

Реальное время / realnoevremya.ru

Следком Крыма и Севастополя проводит расследование. Следователь уже осмотрел место происшествия, где было найдено ведро, предположительно, использованное для кормления львов. Опрос сотрудников парка продолжается.

  • Ветеринарный врач парка Василий Писковой подтвердил, что врачи стабилизировали состояние Зубкова и его жизни ничего не угрожает.
Анастасия Фартыгина

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