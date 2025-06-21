Сергей Миронов о Сабантуе в Татарстане: «Такого яркого и талантливого представления я давно не видел»

Фото: Артем Дергунов

Председатель социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов посетил праздник Сабантуй в Казани и выразил благодарность за приглашение. Он заявил, что давно не видел такого яркого и содержательного представления.

— Люди празднуют Сабантуй и ждут хорошего урожая. Я уверен, что урожай будет хорошим! И победа будет за нами, потому что наше дело — правое! С праздником вас, — обратился Миронов к участникам праздника.

Раис Татарстана Рустам Минниханов также поздравил гостей, подчеркнув, что Сабантуй — это красивый праздник. Он сказал, что на мероприятие пригласили тружеников села, передовиков производства и семьи, которые долго живут вместе.

— Какое пожелание всем — только победа! С праздником всех, — добавил Минниханов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Праздничные мероприятия включали концерт звезд татарской эстрады, таких как Салават и Асаф Валиев, а также выставку сельскохозяйственной техники и мастер-классы по традиционным ремеслам. Гостям также представили VR-проект «Фиджитал турниры по национальным играм».

Сабантуй проходит в Березовой роще, где участвуют районы Татарстана, включая Кукморский и Зеленодольский. В каждом подворье организованы уникальные мастер-классы и спортивные состязания.

Также зампред правительства России Марат Хуснуллин, поздравляя жителей Татарстана с Сабантуем, заявил, что республика является лидером не только в России, но и на мировой арене.

Анастасия Фартыгина