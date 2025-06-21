Хуснуллин: «Татарстан — один из лидеров не только в нашей стране, но и в мире»

Фото: Артем Дергунов

Зампред правительства России Марат Хуснуллин, поздравляя жителей Татарстана с Сабантуем, заявил, что республика является лидером не только в России, но и на мировой арене.

— Огромное спасибо всем жителям Татарстана за отличную работу, которую вы делаете. Я вот уже несколько лет работаю на федеральном уровне и бываю в разных регионах, хочу сказать, что Татарстан сегодня — один из лидеров не только в нашей стране, но и по многим направлениям лидер в мире. И этого удалось достичь благодаря вашему труду, татарстанцы, — сказал зампред.

Хуснуллин подчеркнул, что Сабантуй стал символом татарской культуры и многонационального народа Татарстана. Он поблагодарил татарстанцев за отличную работу и выразил признательность Рустаму Минниханову и его команде за эффективное управление регионом.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также Хуснуллин поделился воспоминаниями о работе с Минтимером Шаймиевым и строительстве ипподрома мирового уровня в Казани.

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев также приняли участие в праздновании Сабантуя в Казани, осмотрев подворья районов и приняв участие в различных мероприятиях.

Накануне Минниханов и Шаймиев посетили международный конно-спортивный комплекс «Казань», где сегодня состоялись традиционные скачки, приуроченные к национальному празднику Сабантуй.



Анастасия Фартыгина