Минниханов и Шаймиев посетили конно-спортивные соревнования в честь Сабантуя в Казани

Фото: Реальное время

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев посетили международный конно-спортивный комплекс «Казань», где сегодня состоялись традиционные скачки, приуроченные к национальному празднику Сабантуй. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В соревнованиях принимают участие 140 лошадей из 17 регионов страны. Наездники борются за 14 престижных призов, среди которых: «Сабантуй — 2025», приз «Федерации коневодства и конного спорта РТ», а также приз, посвященный сельским труженикам, подчеркивающий важность их вклада в развитие республики.



Организаторы уделили особое внимание юным гостям. Для детей была подготовлена обширная развлекательная программа, включающая катание на лошадях и пони, национальные конкурсы и интерактивные площадки.

Неделю назад Минниханов вместе с главой Республики Саха Айсеном Николаевым посетил XXV федеральный Сабантуй в Якутске.

Рената Валеева