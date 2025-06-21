В Казани планируют построить новую хоккейную арену для «Ак Барса»

Фото: Маргарита Головатенко

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил в интервью «Известиям», что в Казани рассматривается возможность строительства новой арены для хоккейного клуба «Ак Барс». Однако, по его словам, реализация этого проекта возможна только в отдаленной перспективе из-за высоких финансовых затрат.

Сейчас главной хоккейной площадкой республики остается «Татнефть Арена», открытая в 2005 году. Несмотря на то что она вмещает 8,9 тыс. зрителей, реконструкция нецелесообразна — для увеличения мест потребуется построить совершенно новый стадион.

Олег Исаков / realnoevremya.ru

Леонов уточнил, что потребность в более вместимой арене существует, так как популярность «Ак Барса» растет и матчи плей-офф регулярно собирают полные трибуны. Однако текущая экономическая ситуация делает проект очень затратным.

Кроме того, вопрос упирается в поиск инвесторов, готовых вложиться в строительство. На данный момент «Татнефть Арена», которая принимала «Игры будущего» в 2024 году, остается флагманом спортивной инфраструктуры Татарстана.

Напомним, что Рустам Минниханов и Петр Фрадков, председатель ПАО «Промсвязьбанк» и Всероссийской федерации легкой атлетики, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта. Основной целью соглашения является создание крытого легкоатлетического манежа в Татарстане, который будет соответствовать международным стандартам для проведения чемпионатов мира.

Анастасия Фартыгина