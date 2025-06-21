Ушаков: Путин подтвердил участие в саммите БРИКС в Бразилии

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии 6-7 июля. Формат его участия пока не определен, сообщил ТАСС помощник президента Юрий Ушаков.

— Пока не решено, в каком формате, — заявил Ушаков, добавив, что участие Путина в саммите «конечно».

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января 2025 года. В 2024 году это объединение возглавляла Россия, а ключевым событием стал саммит в Казани. БРИКС был основан в 2006 году и включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую Республику, а также новых участников, таких как Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия.

Напомним, что на ПМЭФ представили символическую «купюру БРИКС», впервые ее показали на саммите в Казани. На одной стороне купюры изображены птицы, символизирующие страны — основательницы блока БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), а на другой — флаги государств — участников объединения, включая Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, присоединившиеся к БРИКС позже. Купюры выпущены ограниченным тиражом.



Анастасия Фартыгина